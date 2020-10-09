futebol

São Paulo encerra preparação para o Choque-Rei; veja provável time

Técnico Fernando Diniz terá sete desfalques para a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, sábado, pela sequência do Campeonato Brasileiro...
Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 20:47

Crédito: Fernando Diniz segue pressionado no São Paulo, mas conta com o aval da diretoria (Reprodução/Twitter
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras, sábado, às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta, o Tricolor fez o último treino antes do Choque-Rei no Allianz Parque e o técnico Fernando Diniz definiu a equipe que entrará em campo. O clube do Morumbi tem sete desfalques confirmados para o clássico.
O treinamento no CT da Barra Funda foi fechado aos jornalistas por conta das medidas de segurança impostas pela CBF durante a pandemia. O São Paulo não divulgou informações sobre a atividade com bola, mas divulgou algumas imagens do trabalho. A tendência é de que a equipe entre em campo escalada com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
O São Paulo não poderá contar com os lesionados Juanfran, Liziero, Walce, Rojas e Hernanes, além do zagueiro equatoriano Arboleda, que defende a seleção de seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e também do meia Gabriel Sara - suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

