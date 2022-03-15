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São Paulo encerra preparação para jogo da Copa do Brasil

A equipe se prepara para enfrentar o Manaus na próxima quarta-feira (16), às 21h30, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 14:19

Publicado em 15 de Março de 2022 às 14:19

O São Paulo seguiu com a sua preparação para enfrentar o Manaus na próxima etapa da Copa do Brasil. A equipe treinou no CT da Barra Funda nesta terça-feira (14), e enfrentará a segunda etapa da competição na quarta-feira (15).Logo após o período de aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático, utilizando uma área delimitada do gramado. Depois, o treinador do Tricolor paulista trabalhou bola parada, finalização, cobranças de faltas e pênalti.
Quanto aos desfalques da equipe nos últimos jogos, Diego Costa e os atacantes Alisson e Calleri trabalharam normalmente com o restante do grupo. Já o lateral-direito Igor Vinícius seguiu com a transição para o gramado junto com preparação física.
Gabriel Neves e Gabriel Sara continuaram com seus tratamentos fisioterápicos no REFFIS. O goleiro Tiago Volpi, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, também esteve sob cuidados no departamento médico.O São Paulo enfrenta o Manaus em casa, na quarta-feira (16), às 21h30, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.
Crédito: SãoPauloencerrapreparaçãoparaCopadoBrasil(Reprodução/SãoPauloFC

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