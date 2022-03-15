São Paulo encerra preparação para jogo da Copa do Brasil

O São Paulo seguiu com a sua preparação para enfrentar o Manaus na próxima etapa da Copa do Brasil. A equipe treinou no CT da Barra Funda nesta terça-feira (14), e enfrentará a segunda etapa da competição na quarta-feira (15).Logo após o período de aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático, utilizando uma área delimitada do gramado. Depois, o treinador do Tricolor paulista trabalhou bola parada, finalização, cobranças de faltas e pênalti.

Quanto aos desfalques da equipe nos últimos jogos, Diego Costa e os atacantes Alisson e Calleri trabalharam normalmente com o restante do grupo. Já o lateral-direito Igor Vinícius seguiu com a transição para o gramado junto com preparação física.

Gabriel Neves e Gabriel Sara continuaram com seus tratamentos fisioterápicos no REFFIS. O goleiro Tiago Volpi, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, também esteve sob cuidados no departamento médico.O São Paulo enfrenta o Manaus em casa, na quarta-feira (16), às 21h30, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.