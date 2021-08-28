São Paulo encerra preparação para enfrentar o Juventude, em Caxias; confira provável escalação

Na manhã deste sábado (28), o São Paulo encerrou a sua preparação para enfrentar o Juventude. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo (29), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA atividade foi realizada no Centro de Treinamentos da Barra Funda.O Tricolor vem de três vitórias consecutivas e conquistou 10 dos últimos 12 pontos disputados, o que fez com que o clube se distanciasse da zona do rebaixamento.
Atualmente, a equipe do Morumbi é a 12ª colocada do Brasileirão, com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e seis derrotas, em 17 jogos.
Sem Lizieiro, suspenso, e o quarteto Arboleda, Wellington, William e Marquinhos, entregues ao Departamento Médico, o São Paulo deve iniciar a partida contra o Juventude escalado com: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Luan, Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo.
O elenco do São Paulo já viajou para Caxias do Sul.