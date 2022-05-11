São Paulo encerra preparação para enfrentar o Juventude; Colorado tem lesão muscular e vira desfalque

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude, em duelo decisivo que acontece nesta quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Barueri, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O elenco treinou nesta manhã no CT da Barra Funda, e uma das baixas foi Andrés Colorado.

GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate

TABELA> Confira a tabela da Copa do BrasilSubmetido a exame de imagem na tarde de terça-feira (10), o volante Andrés Colorado teve detectada uma lesão muscular no reto femoral direito e seguirá em tratamento intensivo no REFFIS. Com isso, o jogador, que foi titular nos últimos dois jogos do Tricolor no Campeonato Brasileiro, é desfalque confirmado. Pablo Maia é o provável substituto para a vaga de titular.

Após o aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica e, na sequência, um treino coletivo, de 11 contra 11, com ajustes táticos. Houve ainda um trabalho de cobranças de pênalti e finalização ao gol.

Como o primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2, quem vencer o duelo avança para as oitavas de final da competição nacional.