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São Paulo encerra preparação para enfrentar o Juventude; Colorado tem lesão muscular e vira desfalque

Confronto contra o time gaúcho vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil; volante teve detectada uma lesão muscular no reto femoral direito e faz tratamento...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 14:26
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude, em duelo decisivo que acontece nesta quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Barueri, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O elenco treinou nesta manhã no CT da Barra Funda, e uma das baixas foi Andrés Colorado.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Confira a tabela da Copa do BrasilSubmetido a exame de imagem na tarde de terça-feira (10), o volante Andrés Colorado teve detectada uma lesão muscular no reto femoral direito e seguirá em tratamento intensivo no REFFIS. Com isso, o jogador, que foi titular nos últimos dois jogos do Tricolor no Campeonato Brasileiro, é desfalque confirmado. Pablo Maia é o provável substituto para a vaga de titular.
Após o aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica e, na sequência, um treino coletivo, de 11 contra 11, com ajustes táticos. Houve ainda um trabalho de cobranças de pênalti e finalização ao gol.
Como o primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2, quem vencer o duelo avança para as oitavas de final da competição nacional.
Crédito: AndrésColorado,comlesãomuscular,éumdosdesfalquesdoTricolor(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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