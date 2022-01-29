São Paulo encerra preparação para enfrentar o Ituano pelo Estadual

O São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Ituano neste domingo (30), no Estádio do Morumbi, às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Nesta manhã, o elenco realizou atividades táticas e técnicas no CT da Barra Funda. O time busca sua primeira vitória na competição.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O trabalho com os atletas começou com atividades de condicionamento físico. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou um treino de movimentações ofensivas. Antes de finalizar as atividades, os jogadores ainda fizeram um trabalho tático.

A partida contra o Ituano será a primeira do São Paulo no Morumbi neste ano. Após este compromisso, o Tricolor terá mais um desafio fora de casa, visitando o Red Bull Bragantino na quinta-feira (3).