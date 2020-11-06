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futebol

São Paulo encerra preparação para enfrentar o Goiás; veja provável time

Sem Daniel Alves, suspenso, Fernando Diniz deve recolocar Tchê Tchê no meio de campo e dar a vaga na lateral-direita para Igor Vinícius. Tricolor joga sábado, às 19h, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 19:23

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:23

Crédito: Tricolor está de olho nas primeiras colocações do Brasileirão (Divulgação/São Paulo
O São Paulo concluiu a preparação para encarar o Goiás, sábado, no Morumbi. No CT da Barra Funda, o técnico Fernando Diniz ajustou os últimos preparativos para o duelo no treino desta sexta-feira. O Tricolor não terá o lateral Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e a posição deve ser ocupada por Igor Vinícius na lateral-direita.
Como já virou rotina desde o retorno do futebol no Brasil, a imprensa não teve acesso ao CT da Barra Funda. O clube apenas divulgou que o elenco trabalhou na tarde desta sexta e concluiu a preparação para o jogo do fim de semana. Sendo assim, a tendência é de que Fernando Diniz não faça mudanças na equipe titular.
A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Goiás, no Morumbi, tem Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. O Tricolor é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos ganhos - 5 a menos do que o líder Internacional. O São Paulo, no entanto, tem três partidas a menos do que seus concorrentes e, por isso, registra o melhor aproveitamento dos pontos disputados (62,5%).
O duelo com o Goiás é válido pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, e pode colocar a equipe do técnico Fernando Diniz na cola dos líderes. Já a equipe de Goiânia é a última colocada e tenta somar pontos para voltar à briga para deixar o grupo dos quatro últimos colocados.

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