São Paulo encerra preparação para enfrentar o Goiás; veja provável time

Crédito: Tricolor está de olho nas primeiras colocações do Brasileirão (Divulgação/São Paulo

O São Paulo concluiu a preparação para encarar o Goiás, sábado, no Morumbi. No CT da Barra Funda, o técnico Fernando Diniz ajustou os últimos preparativos para o duelo no treino desta sexta-feira. O Tricolor não terá o lateral Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e a posição deve ser ocupada por Igor Vinícius na lateral-direita.

Como já virou rotina desde o retorno do futebol no Brasil, a imprensa não teve acesso ao CT da Barra Funda. O clube apenas divulgou que o elenco trabalhou na tarde desta sexta e concluiu a preparação para o jogo do fim de semana. Sendo assim, a tendência é de que Fernando Diniz não faça mudanças na equipe titular.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Goiás, no Morumbi, tem Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. O Tricolor é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos ganhos - 5 a menos do que o líder Internacional. O São Paulo, no entanto, tem três partidas a menos do que seus concorrentes e, por isso, registra o melhor aproveitamento dos pontos disputados (62,5%).