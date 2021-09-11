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São Paulo encerra preparação para enfrentar o Fluminense; veja possível escalação para o jogo do Brasileirão

Tricolor terá sete desfalques para a partida contra a equipe carioca, mas contará com a volta de Welington e uma possível estreia do novo reforço Gabriel. Calleri fica de fora...
LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 15:00

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 15:00

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo encerrou, na manhã deste sábado (11), a preparação para enfrentar o Fluminense, pelo Brasileirão. Com viagem marcada para o período da tarde, o Tricolor paulista fez os últimos ajustes antes de ir para o Rio de Janeiro e Hernán Crespo já sabe com quem não poderá contar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após os novos reforços da equipe, Gabriel e Calleri, serem inscritos no BID, muita expectativa foi gerada a cerca de suas estreias. Da dupla, porém, apenas Gabriel estará à disposição de Hernán Crespo.
O volante uruguaio ficará à disposição de Hernán Crespo para fazer sua estreia. Já o atacante Jonathan Calleri deve ficar em São Paulo, ainda aprimorando suas condições físicas para poder reestrear pela equipe. Calleri não joga há quatro meses e, por isso, ainda precisa pegar ritmo de jogo.
Outro desfalque que Hernán Crespo terá para partida é o de Arboleda. Ainda em recuperação de lesão na coxa, o zagueiro era dúvida para a partida, mas não está em condições de jogo e, portanto, ficará de fora do jogo.
Os outros desfalques são: Igor Vinícius (suspenso), William, Marquinhos e Orejuela (lesionados). Daniel Alves, que foi afastado pelo clube após staff avisar que o atleta não jogaria até que o Tricolor quitasse sua dívida, também ficará de fora da partida.
Em contrapartida, Welington se recuperou de lesão na parte posterior da coxa esquerda e deve ficar à disposição de Hernán Crespo.Assim, o provável time do São Paulo para encara o Fluminense tem: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Gabriel (Liziero), Benítez e Reinaldo; Luciano e Rigoni.
A bola rola a partir das 20h30, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e é um disputa direta na tabela.
No período da manhã, o São Paulo realizará uma ativação no hotel em que ficará hospedado.

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