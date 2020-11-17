São Paulo encerra preparação para enfrentar o Fla; veja provável time

O São Paulo está pronto para enfrentar o Flamengo pela segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz comandou o último treino no CT da Barra Funda e a tendência é de que o Tricolor entre em campo sem qualquer alteração em sua equipe titular. A partida acontece nesta quarta, às 21h30, no Morumbi.
O departamento de comunicação do São Paulo não divulgou maiores informações sobre o treinamento da tarde desta terça, mas o elenco contou com o reforço de Tchê Tchê - que havia sido reintegrado na última segunda. O Tricolor não terá nenhum desfalque, fora os já lesionados Walce, Rojas, Lucas Perri e Liziero, todos fora de combate há, pelo menos, três semanas.
Sendo assim, é muito provável que o técnico Fernando Diniz não faça qualquer alteração em sua equipe titular. O São Paulo deve entrar no gramado do Morumbi no seu tradicional 4-4-2, escalado com Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Como venceu o jogo de ida, por 2 a 1, o São Paulo joga por qualquer vitória ou empate para se garantir nas semifinais da Copa do Brasil. Caso o Flamengo vença por um gol de diferença, independentemente do número de gols na partida, o confronto irá para a cobrança de pênaltis - já que não existe o critério do gol qualificado fora de casa no torneio.
O jogo entre paulistas e cariocas acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi. Quem avançar para a sequência da Copa do Brasil recebe uma premiação de R$ 7 milhões paga pela CBF.