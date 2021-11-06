São Paulo encerra preparação para enfrentar o Bahia, pelo Brasileirão; veja possível escalação

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo encerrou, neste sábado (6), a preparação para enfrentar o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes de viajar para Salvador, Ceni precisou definir a escalação, que ainda é cercada por dúvidas, especialmente após retornos importantes de jogadores lesionados. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo teve, durante a semana, dois retornos importantes. O atacante Calleri terminou o tratamento de lesão muscular na coxa, enquanto Nestor se recuperou de lesão no tornozelo. Assim, ambos devem ser relacionados para a partida diante da equipe nordestina.

Assim, os dois são dúvidas na escalação, que sofreu alterações na partida contra o Internacional. Ceni precisa decidir-se entre um esquema com três zagueiros ou uma linha de quatro defensores.

O volante Luan, que sofreu uma avulsão tendínea na coxa ainda não se recuperou e segue sendo um desfalque para a equipe.

A provável escalação do Tricolor para o jogo deste domingo (7) tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara (Rodrigo Nestor) e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Calleri).Após os últimos ajustes na equipe feitos durante os treinos, a delegação são-paulina embarca no período da tarde para Salvador.