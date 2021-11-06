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São Paulo encerra preparação para enfrentar o Bahia, pelo Brasileirão; veja possível escalação

Tricolor realizou seu último treino antes de embarcar para Salvador, pelo período da tarde. Com retornos de jogadores importantes, a escalação é um quebra-cabeças para Ceni...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 14:30

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:30

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo encerrou, neste sábado (6), a preparação para enfrentar o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes de viajar para Salvador, Ceni precisou definir a escalação, que ainda é cercada por dúvidas, especialmente após retornos importantes de jogadores lesionados. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O São Paulo teve, durante a semana, dois retornos importantes. O atacante Calleri terminou o tratamento de lesão muscular na coxa, enquanto Nestor se recuperou de lesão no tornozelo. Assim, ambos devem ser relacionados para a partida diante da equipe nordestina.
Assim, os dois são dúvidas na escalação, que sofreu alterações na partida contra o Internacional. Ceni precisa decidir-se entre um esquema com três zagueiros ou uma linha de quatro defensores.
O volante Luan, que sofreu uma avulsão tendínea na coxa ainda não se recuperou e segue sendo um desfalque para a equipe.
A provável escalação do Tricolor para o jogo deste domingo (7) tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara (Rodrigo Nestor) e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Calleri).Após os últimos ajustes na equipe feitos durante os treinos, a delegação são-paulina embarca no período da tarde para Salvador.
A bola rola às 18h15 do domingo, na Arena Fonte Nova. Com o objetivo de se livrar de vez do Z4 e se aproximar de fato da zona de classificação para a Libertadores, o Tricolor tem jogo importante diante do Bahia.

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