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São Paulo encerra preparação para enfrentar o América-MG; veja a possível escalação do Tricolor

São Paulo fez seu último treino antes de enfrentar o América-MG, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão. Tricolor terá três desfalques para o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 19:50

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:50

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Na tarde desta terça-feira (21), o São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda para encerrar a preparação para o confronto com o América-MG, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Para a partida que pode encostar o São Paulo no G6 ou fazer a equipe se complicar novamente na tabela, o treinador Hernán Crespo não contará com o lateral Igor Vinícius.
Após pancada no olho no último jogo, no domingo (19), o atleta ficará de fora da partida e continuará com sua recuperação. Orejuela também é desfalque por lesão, portanto, Galeano deve ser o titular da lateral direita.
Além de Orejuela e Igor Vinícius, William ainda se recupera de lesão e desfalca a equipe no confronto diante do Coelho.
Quanto à formação, é possível que Crespo aposte em uma linha de quatro, mesmo com a volta de Miranda. O esquema deu certo nos últimos jogos e deve ser utilizado novamente pelo treinador.Assim, a possível escalação do São Paulo é: Tiago Volpi; Galeano; Miranda, Arboleda e Reinaldo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Benítez); Rigoni e Luciano.
A bola rola a partir das 20h30 desta quarta-feira (22), no Morumbi. Caso vença, o São Paulo pode encostar no G6 e entrar na parte de cima da tabela. Caso perca, o América-MG ultrapassa o Tricolor, que se manterá na parte de baixo da tabela do Brasileirão, com 25 pontos.

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