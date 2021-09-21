São Paulo encerra preparação para enfrentar o América-MG; veja a possível escalação do Tricolor

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Na tarde desta terça-feira (21), o São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda para encerrar a preparação para o confronto com o América-MG, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Para a partida que pode encostar o São Paulo no G6 ou fazer a equipe se complicar novamente na tabela, o treinador Hernán Crespo não contará com o lateral Igor Vinícius.

Após pancada no olho no último jogo, no domingo (19), o atleta ficará de fora da partida e continuará com sua recuperação. Orejuela também é desfalque por lesão, portanto, Galeano deve ser o titular da lateral direita.

Além de Orejuela e Igor Vinícius, William ainda se recupera de lesão e desfalca a equipe no confronto diante do Coelho.

Quanto à formação, é possível que Crespo aposte em uma linha de quatro, mesmo com a volta de Miranda. O esquema deu certo nos últimos jogos e deve ser utilizado novamente pelo treinador.Assim, a possível escalação do São Paulo é: Tiago Volpi; Galeano; Miranda, Arboleda e Reinaldo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Benítez); Rigoni e Luciano.