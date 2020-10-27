São Paulo encerra preparação para encarar o Lanús; lateral é desfalque

O São Paulo está pronto para enfrentar o Lanús, quarta-feira, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. No CT da Barra Funda, o técnico Fernando Diniz comandou a última atividade antes da viagem para a Argentina e não contará com o lateral-direito Igor Vinícius. O jogador ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas e não viaja com a delegação tricolor.

O jogador está fora de combate desde a partida contra o Fortaleza, no dia 14 deste mês, e havia a possibilidade de que ele se recuperasse a tempo da viagem. Contudo, Igor não conseguiu apresentar evolução e não está à disposição da comissão técnica. O mesmo acontece com Hernanes, que foi reintegrado ao grupo na última segunda, mas ainda não reúne condições de entrar em campo.Com os desfalques, a tendência é de que o São Paulo enfrente o Lanús escalado Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.