São Paulo encerra preparação para encarar o Juventude; veja provável escalação

O São Paulo realizou na manhã desta terça-feira (19), o último treinamento antes de encarar o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação viaja para Rio Grande do Sul no período da tarde. GALERIA Copa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título

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Após o aquecimento comandado pelos preparadores físicos, o técnico Rogério Ceni fez uma atividade técnica que estimulava a troca de passes e a movimentação rápida. Na sequência, o treinador promoveu um trabalho de 11 contra 11 com ajustes táticos.

A tendência é que o São Paulo jogue com uma equipe mista. O Tricolor se atenta a questão física, mas tem objetivo de conseguir um bom resultado em Caxias do Sul para encaminhas a classificação, já que o mata-mata nacional tem uma boa premiação, que pode ajudar nos cofres do clube. Sendo assim, uma provável escalação tem: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda (Miranda) e Reinaldo (Léo); Luan, Nestor, Gabriel Sara e Alisson (Rigoni); Eder (Luciano) e Calleri (Marquinhos).