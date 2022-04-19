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São Paulo encerra preparação para encarar o Juventude; veja provável escalação

Tricolor treinou no CT da Barra Funda nesta manhã e em seguida viaja para Caxias do Sul, onde encara os gaúchos pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h30...
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Publicado em 

19 abr 2022 às 13:34

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:34

O São Paulo realizou na manhã desta terça-feira (19), o último treinamento antes de encarar o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação viaja para Rio Grande do Sul no período da tarde. GALERIA Copa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil 2022
Após o aquecimento comandado pelos preparadores físicos, o técnico Rogério Ceni fez uma atividade técnica que estimulava a troca de passes e a movimentação rápida. Na sequência, o treinador promoveu um trabalho de 11 contra 11 com ajustes táticos.
A tendência é que o São Paulo jogue com uma equipe mista. O Tricolor se atenta a questão física, mas tem objetivo de conseguir um bom resultado em Caxias do Sul para encaminhas a classificação, já que o mata-mata nacional tem uma boa premiação, que pode ajudar nos cofres do clube. Sendo assim, uma provável escalação tem: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda (Miranda) e Reinaldo (Léo); Luan, Nestor, Gabriel Sara e Alisson (Rigoni); Eder (Luciano) e Calleri (Marquinhos).
Crédito: SãoPauloencaraoJuventudenestaquarta-feira,noAlfredoJaconi(Foto:Divulgação/SãoPauloFC

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