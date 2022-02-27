São Paulo encerra preparação para encarar o Água Santa; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Água Santa, nesta segunda-feira (28), às 15h, no Estádio Inamar, em Diadema. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o meia-atacante Nikão, que testou positivo para Covid-19. Logo após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos para um trabalho técnico. Depois, Ceni comandou um trabalho de 11 contra 11, com ajustes táticos e variações, utilizando de área a área do gramado.