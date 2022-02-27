Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo encerra preparação para encarar o Água Santa; veja provável escalação
futebol

São Paulo encerra preparação para encarar o Água Santa; veja provável escalação

Com trabalho técnico e coletivo, elenco do Tricolor encerrou os treinamentos para a partida diante do Água Santa, nesta segunda-feira (28), às 15, em Diadema...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 13:00
O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Água Santa, nesta segunda-feira (28), às 15h, no Estádio Inamar, em Diadema. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o meia-atacante Nikão, que testou positivo para Covid-19. Logo após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos para um trabalho técnico. Depois, Ceni comandou um trabalho de 11 contra 11, com ajustes táticos e variações, utilizando de área a área do gramado.
Na última parte da atividade, os meio-campistas e atacantes fizeram um treino de movimentação, troca de passe em espaço curto e finalização ao gol, primeiro com chutes de fora da área e depois completando cruzamento. Um possível time tem: Jandrei, Rafinha, Arboleda (MIranda), Diego Costa e Reinaldo (Léo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Alisson, Rigoni e Calleri. Em processo de recuperação, o volante Luan e o meia Patrick participaram normalmente da primeira etapa do trabalho, na atividade técnica e depois realizaram complemento físico específico.
Crédito: SãoPauloencerrouapreparaçãoparaencararoÁguaSanta(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados