Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo encerra preparação e viaja para o Ceará; veja o provável time

Na quarta, às 19h15, o Tricolor inicia sua jornada na Copa do Brasil contra o Fortaleza, no Castelão; Diniz não deve fazer grandes mudanças 
...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 12:42
Crédito: Divulgação/São Paulo FC
O São Paulo encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, quarta, às 19h15, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça, o elenco tricolor trabalhou com portões fechados no CT da Barra Funda e, na sequência, embarcou para o Ceará. O departamento de comunicação do São Paulo não divulgou maiores informações sobre o treinamento desta manhã, mas publicou algumas fotos da atividade. A tendência é de que o técnico Fernando Diniz não faça alterações na equipe que venceu o Palmeiras, no sábado, por 2 a 0.
Sendo assim, uma possível formação do São Paulo para o duelo no Castelão tem Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara (Tchê Tchê), Daniel Alves e Igor Gomes (Vitor Bueno); Brenner e Luciano. A escalação oficial, no entanto, deve ser divulgada apenas momentos antes do início da partida.
O duelo com o Fortaleza marca a estreia do São Paulo na Copa do Brasil 2020. Por ter sido um dos representantes do futebol nacional na Copa Libertadores deste ano, o Tricolor já entra na competição na fase oitavas de final. O vencedor do confronto em dois jogos garante uma bolada da CBF de R$ 3,3 milhões como premiação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados