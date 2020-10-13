São Paulo encerra preparação e viaja para o Ceará; veja o provável time

O São Paulo encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, quarta, às 19h15, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça, o elenco tricolor trabalhou com portões fechados no CT da Barra Funda e, na sequência, embarcou para o Ceará. O departamento de comunicação do São Paulo não divulgou maiores informações sobre o treinamento desta manhã, mas publicou algumas fotos da atividade. A tendência é de que o técnico Fernando Diniz não faça alterações na equipe que venceu o Palmeiras, no sábado, por 2 a 0.
Sendo assim, uma possível formação do São Paulo para o duelo no Castelão tem Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara (Tchê Tchê), Daniel Alves e Igor Gomes (Vitor Bueno); Brenner e Luciano. A escalação oficial, no entanto, deve ser divulgada apenas momentos antes do início da partida.
O duelo com o Fortaleza marca a estreia do São Paulo na Copa do Brasil 2020. Por ter sido um dos representantes do futebol nacional na Copa Libertadores deste ano, o Tricolor já entra na competição na fase oitavas de final. O vencedor do confronto em dois jogos garante uma bolada da CBF de R$ 3,3 milhões como premiação