São Paulo encerra preparação antes de enfrentar o Everton pela Copa Sul-Americana

O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (4) sua preparação para o duelo contra o Everton, válido pela Copa Sul-Americana. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (5), às 19h15, no Chile. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosTABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosO Tricolor trabalhou no Centro Deportivo Azul, local de treinamento da Universidad do Chile. Logo após o aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica, de movimentação e troca de passes.