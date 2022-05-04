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São Paulo encerra preparação antes de enfrentar o Everton pela Copa Sul-Americana

O Tricolor busca se aproximar da classificação para as oitavas de final da competição...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:47
O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (4) sua preparação para o duelo contra o Everton, válido pela Copa Sul-Americana. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (5), às 19h15, no Chile. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosTABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosO Tricolor trabalhou no Centro Deportivo Azul, local de treinamento da Universidad do Chile. Logo após o aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica, de movimentação e troca de passes.
Depois, foi realizado um treino tático de 11 contra 11, em campo reduzido, que ao fim, contou com um trabalho focado em finalizações e bola parada.
Ainda nesta noite, a delegação seguirá para Viña Del Mar, local da partida. Invicto nas três partidas, o São Paulo lidera o grupo D da Sul-Americana com vantagem e pode se aproximar da classificação para as oitavas de final.
Crédito: SãoPauloestáinvictonocontinentalatéomomento(RubensChiri/saopaulofc.net

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