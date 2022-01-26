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futebol

São Paulo encerra pré-temporada; veja provável escalação contra o Guarani

Time comandado por Rogério Ceni tem três desfalques confirmados: o zagueiro Arboleda, o volante Luan e o atacante Luciano. Reforços devem ser relacionados ...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 15:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:00

O São Paulo encerrou o período de pré-temporada nesta quarta-feira (26), em treinamento realizado no CT da Barra Funda. A equipe enfrenta o Guarani, nesta quinta-feira (27), às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Atual campeão do torneio, o São Paulo concluiu os preparativos nesta manhã com exercícios físicos, novos ajustes táticos e cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas, além um complemento técnico.
Desde a apresentação do elenco, no dia 11 de janeiro após o teste para Covid-19 realizado no dia anterior, a comissão técnica ditou o ritmo da pré-temporada com diversas atividades físicas para aprimorar o condicionamento dos atletas, trabalhos técnicos com foco nos fundamentos e treinamentos táticos orientados pelo treinador para ajustar a equipe.Ceni já terá três desfalques certos contra o Guarani: o zagueiro Arboleda não joga já que foi convocado para a seleção do Equador, enquanto Luan e Luciano estão lesionados. Um provável time tem: Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Patrick (Alisson); Nikão, Rigoni e Calleri.
Crédito: SãoPauloencerrouapré-temporadanestaquarta-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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