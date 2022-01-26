São Paulo encerra pré-temporada; veja provável escalação contra o Guarani

O São Paulo encerrou o período de pré-temporada nesta quarta-feira (26), em treinamento realizado no CT da Barra Funda. A equipe enfrenta o Guarani, nesta quinta-feira (27), às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Atual campeão do torneio, o São Paulo concluiu os preparativos nesta manhã com exercícios físicos, novos ajustes táticos e cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas, além um complemento técnico.

Desde a apresentação do elenco, no dia 11 de janeiro após o teste para Covid-19 realizado no dia anterior, a comissão técnica ditou o ritmo da pré-temporada com diversas atividades físicas para aprimorar o condicionamento dos atletas, trabalhos técnicos com foco nos fundamentos e treinamentos táticos orientados pelo treinador para ajustar a equipe.Ceni já terá três desfalques certos contra o Guarani: o zagueiro Arboleda não joga já que foi convocado para a seleção do Equador, enquanto Luan e Luciano estão lesionados. Um provável time tem: Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Patrick (Alisson); Nikão, Rigoni e Calleri.