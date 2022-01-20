São Paulo encerra o décimo dia de pré-temporada com coletivo no CT

O São Paulo completou o décimo dia de pré-temporada nesta quinta-feira (20), no CT da Barra Funda, e se aproximou da estreia no Campeonato Paulista de 2022: falta apenas uma semana para o duelo contra o Guarani, em Campinas, marcado para o dia 27.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022As atividades desta manhã foram divididas em três partes. Na primeira, os preparadores comandaram uma série de exercícios físicos no gramado para aprimorar a forma física neste início de ano. Na sequência, Rogério Ceni e seus auxiliares comandaram um treinamento técnico e tático. Para fechar as atividades do dia, foi realizado um coletivo sob o comando do treinador. Desde o dia 10 o Tricolor já realizou diversos trabalhos, exames e avaliações de olho nas competições deste ano. O time retorna aos trabalhos na manhã de sexta-feira (21).