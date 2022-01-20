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futebol

São Paulo encerra o décimo dia de pré-temporada com coletivo no CT

Equipe treina forte de olho na estreia do Campeonato Paulista no dia 27...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 15:11

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 15:11

O São Paulo completou o décimo dia de pré-temporada nesta quinta-feira (20), no CT da Barra Funda, e se aproximou da estreia no Campeonato Paulista de 2022: falta apenas uma semana para o duelo contra o Guarani, em Campinas, marcado para o dia 27.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022As atividades desta manhã foram divididas em três partes. Na primeira, os preparadores comandaram uma série de exercícios físicos no gramado para aprimorar a forma física neste início de ano. Na sequência, Rogério Ceni e seus auxiliares comandaram um treinamento técnico e tático. Para fechar as atividades do dia, foi realizado um coletivo sob o comando do treinador. Desde o dia 10 o Tricolor já realizou diversos trabalhos, exames e avaliações de olho nas competições deste ano. O time retorna aos trabalhos na manhã de sexta-feira (21).
Crédito: OtécnicoRogérioCenidurantetreinamentodaequipe(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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