São Paulo encerra 'maratona' fora de casa com saldo positivo e rodízio no elenco

A vitória do São Paulo por 3 a 1, sobre o Jorge Wilstermann-BOL, pela Copa Sul-Americana, na Bolívia, encerrou uma maratona de quatro jogos do Tricolor longe do Morumbi. Foram quase 15 dias de partidas como visitante, mas com um saldo que pode ser considerado positivo. A sequência iniciou na derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Rogério Ceni escalou o time considerado ideal neste momento da temporada. Calleri marcou o gol da partida, mas não foi suficiente para sair com um resultado positivo.
Depois, a delegação viajou para Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude, desta vez pela Copa do Brasil. Nesta partida, Ceni já colocou em campo uma escalação mais alternativa, com nomes como Miranda, Talles Costa e Luciano. O São Paulo empatou por 2 a 2, com gol de pênalti de Luciano nos acréscimos. A maratona continuou. Desta vez em Bragança Paulista, interior de São Paulo, onde o Tricolor enfrentou o Red Bull Bragantino. Novamente, Ceni adotou o rodízio e escalou como titular nomes como Andrés Colorado e Nikão, que não haviam começado as últimas duas partidas, Empate por 1 a 1 em uma atuação que poderia ter dado a vitória ao Tricolor.
Para encerrar a sequência, o São Paulo viajou para a Bolívia, onde enfrentou o Jorge Wilstermann-BOL. Novamente com um time misto, o São Paulo venceu por 3 a 1 e encaminhou a vaga na Copa Sul-Americana.
VEJA AS ESCALAÇÕES DO SÃO PAULO NA MARATONA FORA DE CASA
Flamengo 3 x 1 São PauloJandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes; Alisson, Éder e Calleri.
Juventude 2 x 2 São PauloJandrei, Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Pablo Maia, Talles Costa, Gabriel Sara e Alisson; Luciano e Calleri.
Red Bull Bragantino 1 x 1 São PauloJandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo; Andrés Colorado, Igor Gomes, Nestor e Patrick; Nikão e Calleri.
Jorge Wilstermann-BOL 1 x 3 São PauloVolpi, Igor Vinicius, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Alisson; Eder e Luciano.