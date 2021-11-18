São Paulo encerra jejum como visitante e volta a vencer fora de casa pela primeira vez em três meses

Na última quarta-feira (17), o São Paulo conquistou uma vitória importante. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o Tricolor fez boa partida e conquistou os três no Campeonato Brasileiro, batendo os rivais por 2 a 0. Além de maior tranquilidade na tabela, o jogo foi importante para quebrar uma sequência negativa da equipe como visitante, sem vencer fora de casa desde agosto.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo completou quase três meses sem vencer como visitante. A última vitória jogando fora de casa foi no dia 22 de agosto, diante do Sport, na llha do Retiro, partida que o Tricolor venceu por 1 a 0, no Brasileirão.

Desde então, o time jogou oito vezes como visitante, das quais empatou quatro e perdeu outras quatro, aproveitamento de 16,67%. Nessa sequência, o São Paulo sofreu dez gols, média de 1,25 por jogo e marcou apenas cinco, média de 0,625 por jogo.

Em uma dessas partidas fora de casa, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza, perdendo por 3 a 1 no Castelão. O jogo da ida havia terminado em empate por 2 a 2 no Morumbi.

Após oito partidas sem vencer como visitante, o São Paulo encarou um time reserva do Palmeiras e bateu os rivais por 2 a 0, com gols de Gabriel Sara e Luciano. A boa atuação da equipe fez a vitória ser merecida e o time conquistou pontos importantes na tabela.As próximas duas partidas do São Paulo serão disputadas no Morumbi, palco de importantes decisões que o clube terá pela frente no Brasileirão. O próximo jogo é na próxima quarta-feira (24), às 21h30, contra o Athletico-PR.

O Tricolor é o atual 14º colocado da tabela, com 41 pontos somados. Apesar de ter conquistado distância um pouco mais segura do Z4, o time ainda conta com um jogo a mais em relação à parte de seus adversários diretos contra o rebaixamento para a Série B.