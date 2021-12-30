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futebol

São Paulo encerra fase preparatória para a disputa da Copinha 2022

Equipe comandada por Alex estreia na competição no dia 5 de janeiro, contra o CSE...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 14:33
O elenco do São Paulo encerrou a fase preparatória para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, jogadores e comissão técnica retornam aos trabalhos no domingo (2) visando a estreia do Tricolor no dia 5, contra o CSE-AL, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
O time comandado por Alex tentará seu quinto título na história da Copinha, e esta será a 50ª edição em que o Tricolor disputa do torneio. As quatro taças conquistadas até aqui foram em 1993, 2000, 2010 e 2019, além de sete vice-campeonatos: 1981, 1992, 1994, 2001, 2004, 2007 e 2018.Do elenco que disputará a competição em janeiro, cinco jogadores estiveram disponíveis para edições anteriores. Foram inscritos pela segunda vez o zagueiro Luizão, os laterais Nathan e Patryck e o atacante Cauê. Já o atacante Vitinho disputará o torneio pela terceira vez. Ele é, inclusive, o único atleta do time atual que já foi campeão (2019).
Ao todo, O São Paulo disputou 268 jogos na Copinha, com 168 vitórias, 55 empates e 45 derrotas, 608 gols marcados e 231 gols sofridos, o que resulta em 69,5% de aproveitamento dos pontos.
Crédito: OTricolorencerrouafasepreparatóriaparaaCopinha2022(Foto:DanielBatista/Saopaulofc.net

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