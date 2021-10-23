São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino; veja a provável escalação

O São Paulo encerrou, neste sábado (23), a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, e o Tricolor deve ter desfalques importantes.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No período da manhã, os jogadores realizaram um treino técnico com Rogério Ceni, que dividiu o elenco em dois grupos. Logo depois, o técnico comandou um treino tático, testando variações. Por fim, um treino de bola parada e aperfeiçoamento de cobranças de falta.
Para o jogo, o São Paulo não contará com Rigoni e Calleri, que fizeram trabalhos específicos no gramado com a supervisão dos fisioterapeutas do clube. Walce, William, Luan e Galeano realizam trabalho de recuperação no Reffis.
Assim, a escalação do time deve ser: Tiago Volpi; Igor Vinicius (Orejuela), Miranda, Arboleda (Léo) e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Pablo.A bola rola a partir das 18h15 deste domingo (24), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida, que é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode fazer o Tricolor subir para a parte de cima da tabela.