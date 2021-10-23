São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino; veja a provável escalação

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo encerrou, neste sábado (23), a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, e o Tricolor deve ter desfalques importantes.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No período da manhã, os jogadores realizaram um treino técnico com Rogério Ceni, que dividiu o elenco em dois grupos. Logo depois, o técnico comandou um treino tático, testando variações. Por fim, um treino de bola parada e aperfeiçoamento de cobranças de falta.

Para o jogo, o São Paulo não contará com Rigoni e Calleri, que fizeram trabalhos específicos no gramado com a supervisão dos fisioterapeutas do clube. Walce, William, Luan e Galeano realizam trabalho de recuperação no Reffis.