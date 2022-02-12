São Paulo encara último treino antes de jogo contra a Ponte Preta

O São Paulo realizou sua última atividade na manhã desse sábado (12), antes de encarar a Ponte Preta no domingo (13), no estádio Moisés Lucarelli. A equipe de Rogério Ceni inicia os preparativos para encarar mais uma rodada pelo Campeonato Paulista e buscar a segunda vitória do time na temporada 2022.Ceni começou com um foco em trabalhar a parte técnica e depois seguiu com alguns ajustes táticos, visando a segunda vitória do Tricolor no Paulistão.Quanto a situação do Luan e do Luciano, os dois seguem ainda em fase de pré-temporada. O volante Luan com dores musculares, enquanto Luciano sofre com uma contratura na panturrilha esquerda.O São Paulo enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo (13), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.