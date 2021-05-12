São Paulo encara o Rentistas para avançar de fase na Libertadores

Crédito: Flickr/São Paulo

O São Paulo tem uma missão no jogo diante do Rentistas, nesta quarta-feira (12), às 19h, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Caso vença a equipe uruguaia, o Tricolor deixa sua classificação para as oitavas de final garantida.

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Isso porque o clube do Morumbi é o segundo da chave, com sete pontos conquistados, logo atrás do Racing, com oito. O Rentistas é o terceiro com dois, e o Sporting Cristal fecha a classificação, com um ponto conquistado. Se vencer, o Tricolor abrirá oito pontos de vantagem para os uruguaios, com apenas seis a serem disputados.

CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Preparando a equipe para as quartas de final do Campeonato Paulista, que será disputada na sexta-feira, contra a Ferroviária, Crespo deve escalar um time reserva diante dos uruguaios, visto que a situação do São Paulo na competição continental é relativamente confortável.

O time alternativo, inclusive, está invito quando precisou atuar. Crespo escalou um time alternativo em quatro jogos neste ano, até por conta da maratona de jogos devido ao calendário apertado pela pandemia de Covid-19. Foram duas vitórias e dois empates, entre eles um clássico, sendo nove gols marcados e cinco sofridos. O último jogo que os reservas participaram foi diante do Mirassol no último domingo. Empate por 1 a 1, com gol de Vitor Bueno. Sendo assim, o time alternativo terá uma sequência seguida de jogos pela primeira vez na temporada.

Até mesmo o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu nesse momento, a prioridade na disputa do Campeonato Paulista.

- Nós não vamos com o time titular contra o Rentistas e vamos com o time titular contra a Ferroviária e vamos com os titulares, se passarmos, contra o próximo adversário na semifinal. Isso é uma decisão do Crespo e que nós (diretoria), apoiamos totalmente - afirmou o dirigente, em entrevista ao canal 'Sombra Tricolor'.