São Paulo encara o Novorizontino buscando manter boa fase e mostrar força do elenco

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá que driblar os desfalques na partida contra o Novorizontino. às 16h30 deste sábado (13), para manter a boa campanha no estadual. O sistema defensivo é a principal preocupação de Crespo para a partida de logo mais no interior paulista.

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O técnico Hernán Crespo tem várias ausências para a partida. Wellington, Léo, Diego Costa, todos com Covid-19, Arboleda, liberado pelo departamento de futebol, Luizão e Galeano por precaução e Igor Gomes, com concussão, estão fora da partida.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Vale ressaltar que, dos sete desfalques, quatro são do sistema defensivo, o que pode fazer com que o Tricolor mude o esquema 3-5-2, utilizado desde a chegada da nova comissão técnica. Crespo pode colocar Igor Vinicius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Reinaldo na linha defensiva, ou manter o esquema e escalar Bruno Alves, Luan e Rodrigo Freitas, recuando o volante para a zaga.