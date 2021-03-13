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São Paulo encara o Novorizontino buscando manter boa fase e mostrar força do elenco

Tricolor ainda não tem derrotas no Campeonato Paulista e tenta driblar os desfalques, principalmente no sistema defensivo, para seguir na boa campanha...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá que driblar os desfalques na partida contra o Novorizontino. às 16h30 deste sábado (13), para manter a boa campanha no estadual. O sistema defensivo é a principal preocupação de Crespo para a partida de logo mais no interior paulista.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
O técnico Hernán Crespo tem várias ausências para a partida. Wellington, Léo, Diego Costa, todos com Covid-19, Arboleda, liberado pelo departamento de futebol, Luizão e Galeano por precaução e Igor Gomes, com concussão, estão fora da partida.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Vale ressaltar que, dos sete desfalques, quatro são do sistema defensivo, o que pode fazer com que o Tricolor mude o esquema 3-5-2, utilizado desde a chegada da nova comissão técnica. Crespo pode colocar Igor Vinicius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Reinaldo na linha defensiva, ou manter o esquema e escalar Bruno Alves, Luan e Rodrigo Freitas, recuando o volante para a zaga.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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