São Paulo encara o Botafogo-SP como 'teste' para as quartas de final do Paulistão

O São Paulo recebe o Botafogo-SP neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, para somar pontos na tabela de classificação pensando em uma eventual semifinal e também realizar alguns testes antes da partida das quartas de final, diante do São Bernardo, na próxima semana. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA

O técnico Rogério Ceni tem diversos desfalques, como o goleiro Tiago Volpi, o volante Gabriel e o meia Gabriel Sara, todos lesionados. Além deles, Nestor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sendo asism, Ceni deve promover algumas mudanças, principalmente no meio-campo.

Um dos 'testes' deve ser a presença de Andrés Colorado, no seu segundo jogo seguido como titular. O colombiano começou a partida contra o Manaus, na vitória por 2 a 0 e foi bem. Com a ausência de Nestor, o jogador ganha força para começar o jogo entre os titulares. A defesa também pode ter novidades, já que o São Paulo não terá nas quartas de final e em uma eventual semifinal, o zagueiro Arboleda, que foi conovado para seleção do Equador, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com isso, Ceni tem a possibilidade de escalar o time sem o defensor, já pensando nos próximos jogos.

O treinador deve manter o rodízio que vem realizando neste começo de temporada por conta do calendário apertado. O treinador chegou inclusive a citar o Corinthians como argumento. ​- Eu sempre sou franco, gosto de todos eles, não escolho um ou outro para jogar por ter mais simpatia. Vislumbro futuro sempre, que vou usar no próximo jogo, como equilibrar para não ter lesões, tento manter todos motivados, se dedicam até o último treino. É uma metodologia que adotamos, tem os prédios a volta que filmam tudo o que você faz. A gente tenta mesclar. Todos ficam na expectativa, treinam mais, se dedicam mais. Jogamos domingo, antes quinta, jogaremos sábado, inclusive antes do Corinthians, que é um erro da Federação Paulista. Jogaremos sábado, terça. Como vai ter time titular? Tenho os 11 que são escolhidos para aquele dia, assim vamos tocar o São Paulo. Por isso tenho um elenco robusto, pois 30 jogadores de linha é muita coisa. Vamos montar um novo São Paulo, vamos tentar a vitória mais uma vez - comentou.