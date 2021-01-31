São Paulo encara o Atlético-GO em busca de 'salvar janeiro'

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

De time sensação e líder com folga do Campeonato Brasileiro em dezembro, em um mês o São Paulo viu a sua maré virar completamente. A virada de 2020 para 2021 para o Tricolor foi tudo, menos um "feliz ano novo".

O Soberano disputou cinco partidas em janeiro e não venceu. Foram três derrotas e dois empates, 12 gols sofridos, média de 2,4 por jogo, e apenas cinco feitos. Agora, neste domingo (31), o time do Morumbi tentará se despedir pelo menos dignamente do primeiro mês do ano, contra o Atlético-GO.

O adversário, no entanto, vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão, contra Fortaleza e Botafogo, e dos últimos cinco jogos perdeu apenas um, para o Atlético-MG, no Mineirão, no dia 17 de janeiro. Por sua vez, o Dragão tem dividido as suas atenções com o Campeonato Goiano e a Copa Verde, que acontecem junto ao Nacional.

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Todos sabemos que, no futebol, mais ou menos hora a derrota chegará, mas no caso do São Paulo ela apareceu justamente nos piores momentos. Logo no primeiro jogo do ano, os comandados de Diniz foram irreconhecíveis e perderam por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pela XX rodada do Brasileirão. Porém, mais do que um acidente de percurso, o time são paulino engatou a má fase ao perder um clássico contra o time reserva do Santos no jogo seguinte.