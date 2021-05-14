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futebol

São Paulo encara a Ferroviária para continuar busca por título estadual

Tricolor teve planejamento especial durante a semana em preparação para o duelo contra a Ferrinha, que vale a permanência da equipe na fase final do Campeonato Paulista...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O são Paulo joga a partida mais importante da temporada nesta sexta-feira, às 21h30, diante da Ferroviária, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com a melhor campanha da primeira fase e líder do Grupo B, o Tricolor tem somente a vantagem de atuar em casa. Um empate leva aos pênaltis.
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Para o duelo, todo um planejamento da comissão técnica e diretoria foi traçado. Os titulares, que voltarão nesta partida, estão a dois jogos sem jogar, justamente em preparação para o confronto. Nesses dois jogos, o São Paulo empatou ambos por 1 a 1, contra Mirassol e Rentistas, do Uruguai, ambos fora de casa.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! A escolha gerou questionamentos por parte da torcida são-paulina, principalmente depois do jogo diante dos uruguaios. O técnico Crespo teve que explicar a escolha pelo time alternativo na Libertadores.
- São Paulo entrou com um time que merece respeito, profissionais que merecem respeito. Que ganharam em treino a oportunidade de jogar a Libertadores, para mim é suficiente. No primeiro, faltou um pouco a construção de jogo. No segundo foi realmente muito bem. O empate penso que é injusto, mas estou feliz e contente pela evolução dos jogadores que jogaram hoje - afirmou o treinador. Retrospecto no Morumbi anima O Morumbi também volta a receber uma partida do São Paulo. A última vez que os comandados de Crespo atuaram em casa foi dia 29 de abril, quando enfrentou o Rentistas, pela Libertadores e venceu por 2 a 0. Aliás, o Tricolor está invicto no estádio até aqui. Em sete jogos, foram seis triunfos e um empate durante a temporada.
Resta saber como será a partida do São Paulo. Vale o objetivo do título estadual e a meta de sair da fila de conquistas, que dura desde 2012.

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