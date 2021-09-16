São Paulo encaminha rescisão de contrato com Daniel Alves

Crédito: Divulgação/São Paulo

São Paulo e Daniel Alves avançaram nas conversas para a rescisão do contrato do jogador com o clube. Nesta quarta-feira, as partes se reuniram e deixaram a negociação apalavrada, restando apenas a assinatura do distrato. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE.com e confirmada pelo LANCE!. Daniel Alves está afastado do São Paulo desde a última semana, quando não se reapresentou após participar das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, alegando uma dívida do Tricolor para com ele, que hoje gira em torno de R$ 18 milhões.

Dani chegou ao São Paulo com status de estrela do time em 2019, na época com um salário de R$ 1,5 milhão. A gestão passada do Tricolor, capitaneada por Leco, tinha o plano de colocar parceiros para ajudar a bancar os vencimentos do jogador, mas a ideia nunca saiu do papel.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILCom problemas financeiros e a pandemia de Covid-19, o São Paulo passou a não acordar os valores com o jogador, aumentando a dívida. Dani está se despedindo do São Paulo com 95 jogos e o título do Campeonato Paulista de 2021.