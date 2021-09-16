São Paulo encaminha rescisão de contrato com Daniel Alves

São Paulo e Daniel Alves avançaram nas conversas para a rescisão do contrato do jogador com o clube. Nesta quarta-feira, as partes se reuniram e deixaram a negociação apalavrada, restando apenas a assinatura do distrato. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE.com e confirmada pelo LANCE!. Daniel Alves está afastado do São Paulo desde a última semana, quando não se reapresentou após participar das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, alegando uma dívida do Tricolor para com ele, que hoje gira em torno de R$ 18 milhões.
Dani chegou ao São Paulo com status de estrela do time em 2019, na época com um salário de R$ 1,5 milhão. A gestão passada do Tricolor, capitaneada por Leco, tinha o plano de colocar parceiros para ajudar a bancar os vencimentos do jogador, mas a ideia nunca saiu do papel.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILCom problemas financeiros e a pandemia de Covid-19, o São Paulo passou a não acordar os valores com o jogador, aumentando a dívida. Dani está se despedindo do São Paulo com 95 jogos e o título do Campeonato Paulista de 2021.
Agora, Daniel Alves procura uma nova equipe para atuar. Ele pode se transferir para qualquer clube brasileiro, já que disputou apenas seis jogos no Brasileirão. Mercados como Argentina e México também estão com as janelas abertas.