São Paulo encaminha renovação de contrato com atacante Luciano até 2024

Após renovar com o volante Pablo Maia, destaque vindo da base, o São Paulo está perto de acertar a renovação do contrato do atacante Luciano até o final de 2024. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Luciano é um dos jogadores mais queridos pela torcida e foi titular na goleada sobre o São Bernardo, por 4 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Seu vínculo vai até dezembro deste ano.