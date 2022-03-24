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futebol

São Paulo encaminha renovação de contrato com atacante Luciano até 2024

Partes já conversam pela extensão do vínculo desde o mês passado...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 06:00

Publicado em 24 de Março de 2022 às 06:00

Após renovar com o volante Pablo Maia, destaque vindo da base, o São Paulo está perto de acertar a renovação do contrato do atacante Luciano até o final de 2024. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Luciano é um dos jogadores mais queridos pela torcida e foi titular na goleada sobre o São Bernardo, por 4 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Seu vínculo vai até dezembro deste ano.
As partes querem agilizar a negociação porque a partir de junho, caso o camisa 11 não renove, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Nesta temporada, ele jogou sete partidas, com um gol marcado, na vitória sobre o Botafogo-SP, por 2 a 1, na última rodada da fase de grupos do estadual. Na última temporada, ele participou de 39 jogos, com dez tentos marcados e duas assistências.
Crédito: LucianoestápertodeacertararenovaçãocomoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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