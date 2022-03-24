São Paulo encaminha renovação de contrato com atacante Luciano até 2024

Após renovar com o volante Pablo Maia, destaque vindo da base, o São Paulo está perto de acertar a renovação do contrato do atacante Luciano até o final de 2024. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Luciano é um dos jogadores mais queridos pela torcida e foi titular na goleada sobre o São Bernardo, por 4 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Seu vínculo vai até dezembro deste ano.
As partes querem agilizar a negociação porque a partir de junho, caso o camisa 11 não renove, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Nesta temporada, ele jogou sete partidas, com um gol marcado, na vitória sobre o Botafogo-SP, por 2 a 1, na última rodada da fase de grupos do estadual. Na última temporada, ele participou de 39 jogos, com dez tentos marcados e duas assistências.