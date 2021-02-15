Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo encaminha acerto com atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta

Jogador de 23 anos tem negociação encaminhada com o Tricolor e já chega com o aval do novo técnico Hernán Crespo. Ele assinará por empréstimo até o final de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 20:40

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 20:40

Crédito: Álvaro Jr./Ponte Preta
O São Paulo deve anunciar o primeiro reforço de 2021 em breve. O Tricolor acerta os últimos detalhes para fechar o empréstimo do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que estava na Ponte Preta. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.
Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros
Segundo o jornalista, Bruno Rodrigues passou por exames médicos nesta segunda-feira (15) e assinou contrato de empréstimo com o Tricolor até dezembro de 2021. Na Macaca, Bruno fez 11 gols e deu 12 assistências em 47 jogos no ano.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO jogador já chega com aval do novo técnico Hernán Crespo, que deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e começar a treinar a equipe no começo do Campeonato Paulista. A falta de jogadores de velocidade, característica de Bruno Rodrigues, é uma das carências do Tricolor.
O possível reforço do São paulo começou na base do Athletico e atuou emprestado por Joinville, Doxa, do Chipre, e Paraná até ser adquirido em definitivo pelo Tombense, que o cedeu à Ponte Preta na temporada passada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados