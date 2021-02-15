São Paulo encaminha acerto com atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta

Crédito: Álvaro Jr./Ponte Preta

O São Paulo deve anunciar o primeiro reforço de 2021 em breve. O Tricolor acerta os últimos detalhes para fechar o empréstimo do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que estava na Ponte Preta. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.

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Segundo o jornalista, Bruno Rodrigues passou por exames médicos nesta segunda-feira (15) e assinou contrato de empréstimo com o Tricolor até dezembro de 2021. Na Macaca, Bruno fez 11 gols e deu 12 assistências em 47 jogos no ano.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO jogador já chega com aval do novo técnico Hernán Crespo, que deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e começar a treinar a equipe no começo do Campeonato Paulista. A falta de jogadores de velocidade, característica de Bruno Rodrigues, é uma das carências do Tricolor.