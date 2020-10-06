São Paulo empresta Shaylon ao Goiás até o final do Brasileirão

O Goiás confirmou, na manhã desta terça-feira, a contratação por empréstimo do atacante Shaylon, do São Paulo, até o final do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o Esmeraldino brincou com o nome do meia-atacante e a música “Juntos e Shallow Now”, de Paula Fernandes.
- Juntos e SHAYLON now. Seja bem-vindo Shaylon. O meia-atacante chega por empréstimo até o final do Brasileirão e já trabalhou com Enderson Moreira em 2019 – escreveu o clube. Shaylon, de 23 anos, trabalhou com o técnico Enderson Moreira no Bahia, no ano passado, e vai para o Goiás para ajudar o clube no Campeonato Brasileiro. Caso seja regularizado a tempo, ele poderá atuar já nesta quarta, às 20h30, contra o Fluminense, na Serrinha.
Ele não vinha sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz no Tricolor, clube onde chegou em 2017 e disputou, até agora, 41 partidas.