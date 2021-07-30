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futebol

São Paulo empresta meia do sub-20 ao São Bernardo FC

Bruno Tatavitto vai disputar o Paulistão sub-20 e a Copa Paulista pelo Bernô. Atleta chega por empréstimo até o fim do ano e vibra pela rápida adaptação no time do ABC...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 06:30
Crédito: Bruno Tatavitto foi emprestado pelo São Paulo (Reprodução: São Bernardo FC
O São Bernardo FC anunciou oficialmente o meia Bruno Tatavitto, na última quinta-feira. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada para disputar o Campeonato Paulista sub-20 e a Copa Paulista pelo clube do ABC.
Tatavitto valorizou o período de treinamentos e elogiou o elenco do São Bernardo.
"Grupo muito receptivo, fui muito acolhido por eles. É um grupo que tem bastante dedicação. Estamos prontos para estrear bem", disse o jogador, antes de falar sobre suas expectativas nos torneios."Os treinos são muito bons, é uma equipe qualificada. Espero contribuir para fazermos um bom campeonato", acrescentou.
A estreia do Bernô no Paulista sub-20 acontecerá na próxima quinta (5/8), contra o Guarani, no estádio 1º de Maio.

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