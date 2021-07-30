São Paulo empresta meia do sub-20 ao São Bernardo FC

Crédito: Bruno Tatavitto foi emprestado pelo São Paulo (Reprodução: São Bernardo FC

O São Bernardo FC anunciou oficialmente o meia Bruno Tatavitto, na última quinta-feira. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada para disputar o Campeonato Paulista sub-20 e a Copa Paulista pelo clube do ABC.

Tatavitto valorizou o período de treinamentos e elogiou o elenco do São Bernardo.

"Grupo muito receptivo, fui muito acolhido por eles. É um grupo que tem bastante dedicação. Estamos prontos para estrear bem", disse o jogador, antes de falar sobre suas expectativas nos torneios."Os treinos são muito bons, é uma equipe qualificada. Espero contribuir para fazermos um bom campeonato", acrescentou.