São Paulo empatou quase metade dos jogos no Campeonato Brasileiro

O empate sem gols do São Paulo contra o Athletico-PR foi ruim para o Tricolor na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, com esse resultado, o clube do Morumbi somou o 15º empate na competição nacional. Ou seja, das 34 partidas disputadas até aqui, o São Paulo empatou 44% dos jogos no Campeonato Brasileiro. Esses números fazem o Tricolor ser o terceiro time que mais empatou na competição, atrás apenas de Ceará e Cuiabá, que somam 16 igualdades.