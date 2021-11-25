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futebol

São Paulo empatou quase metade dos jogos no Campeonato Brasileiro

Após o jogo sem gols contra o Athletico-PR, Tricolor somou seu 15º empate na competição em 34 partidas disputadas. Clube do Morumbi é o terceiro time com mais igualdades...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 10:50
O empate sem gols do São Paulo contra o Athletico-PR foi ruim para o Tricolor na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, com esse resultado, o clube do Morumbi somou o 15º empate na competição nacional. Ou seja, das 34 partidas disputadas até aqui, o São Paulo empatou 44% dos jogos no Campeonato Brasileiro. Esses números fazem o Tricolor ser o terceiro time que mais empatou na competição, atrás apenas de Ceará e Cuiabá, que somam 16 igualdades.
Quase metade desses 15 empates do São Paulo foram por 0 a 0. O Tricolor empatou com esse resultado diante de Fluminense, Corinthians, Palmeiras, América-MG, Atlético-MG, Cuiabá e Athletico-PR.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A equipe comandada por Rogério Ceni terá mais dois jogos diretos, contra Sport e Juventude, ambos no Morumbi. Dos 15 empates do São Paulo, nove foram na casa são-paulina. Para sair dessa situação, o Tricolor precisa vencer para dar mais tranquilidade no final dessa temporada.
Crédito: SãoPauloéoterceirotimequemaisempatounoCampeonatoBrasileiroRubensChiri/SãoPaulo

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