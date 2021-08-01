São Paulo empata por 1 a 1 com o Internacional e segue na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Neste domingo (1), o time Sub-20 do São Paulo recebeu o Internacional de Porto Alegre, em Cotia, para a nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terminou com um empate por 1 a 1.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O jogo começou bem animado e, logo aos 16 minutos de jogo, o placar foi inaugurado. O primeiro gol da partida foi marcado pelos donos da casa e o autor do gol foi o atacante são-paulino Juan, destaque do time Sub-20.

O camisa 9 do São Paulo recebeu a bola no meio da área após boa triangulação e bateu de perna canhota no canto do gol, colocando o Tricolor na frente. A assistência foi dada por João Adriano.

Somente três minutos depois, aos 19 minutos do primeiro tempo, o jovem destaque da base do Internacional, Juan Cuesta, fez bela jogada individual e empatou a partida.