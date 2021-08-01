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São Paulo empata por 1 a 1 com o Internacional e segue na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20

Duelo foi disputado pela nona rodada do Brasileirão da categoria e, com o resultado, o Tricolor garantiu a permanência na liderança do campeonato...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 19:06
Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
Neste domingo (1), o time Sub-20 do São Paulo recebeu o Internacional de Porto Alegre, em Cotia, para a nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terminou com um empate por 1 a 1.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O jogo começou bem animado e, logo aos 16 minutos de jogo, o placar foi inaugurado. O primeiro gol da partida foi marcado pelos donos da casa e o autor do gol foi o atacante são-paulino Juan, destaque do time Sub-20.
O camisa 9 do São Paulo recebeu a bola no meio da área após boa triangulação e bateu de perna canhota no canto do gol, colocando o Tricolor na frente. A assistência foi dada por João Adriano.
Somente três minutos depois, aos 19 minutos do primeiro tempo, o jovem destaque da base do Internacional, Juan Cuesta, fez bela jogada individual e empatou a partida.
Com o placar, o Tricolor chegou a 23 pontos conquistados e se manteve na liderança do Brasileirão Sub-20. O Internacional segue na nova posição, com 13 pontos somados.O Sub-20 do São Paulo volta aos gramados no próximo domingo (8), às 16h, em Cotia, para enfrentar o Cruzeiro, pela décima rodada do campeonato. O Internacional também joga no próximo domingo (8), às 15h, no Estádio Francisco Novelleto, contra o Flamengo.

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