Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo embarca para Goiânia com protesto de torcedores no aeroporto

Pequeno grupo da Torcida Independente foi até Guarulhos e gritou palavras de ordem enquanto os atletas passavam. Protestos se acumulam após queda no Paulistão...

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2020 às 15:37
Crédito: Reprodução/Twitter Independente
Um pequeno grupo de torcedores do São Paulo foi até o Aeroporto de Guarulhos e protestou durante o embarque da delegação para Goiânia, palco da estreia do clube no Brasileirão, às 16h deste domingo, contra o Goiás. A Torcida Independente, maior organizada são-paulina, divulgou vídeos da manifestação nas redes sociais.
Os protestos têm se acumulado após a derrota para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na mesma noite, torcedores foram até o CT da Barra Funda demonstrar insatisfação. Dias depois, um grupo esteve em Cotia e chegou a quebrar uma vidraça com uma pedra. O clube registrou boletim de ocorrência nos dois episódios. O São Paulo treinou pela manhã no CT da Barra Funda e pode ter uma mudança na formação titular: Diniz testou Liziero na vaga de Pato ao longo dos últimos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados