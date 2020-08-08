São Paulo embarca para Goiânia com protesto de torcedores no aeroporto

Um pequeno grupo de torcedores do São Paulo foi até o Aeroporto de Guarulhos e protestou durante o embarque da delegação para Goiânia, palco da estreia do clube no Brasileirão, às 16h deste domingo, contra o Goiás. A Torcida Independente, maior organizada são-paulina, divulgou vídeos da manifestação nas redes sociais.

Os protestos têm se acumulado após a derrota para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na mesma noite, torcedores foram até o CT da Barra Funda demonstrar insatisfação. Dias depois, um grupo esteve em Cotia e chegou a quebrar uma vidraça com uma pedra. O clube registrou boletim de ocorrência nos dois episódios. O São Paulo treinou pela manhã no CT da Barra Funda e pode ter uma mudança na formação titular: Diniz testou Liziero na vaga de Pato ao longo dos últimos dias.