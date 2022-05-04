futebol

São Paulo embala sequência de oito vitórias seguidas no Morumbi

Última derrota do Tricolor em casa foi contra o Palmeiras, no dia 10 de março...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

Após vencer o Santos por 2 a 1, com gols de Calleri e Luciano, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conquistou sua oitava vitória seguida atuando no Estádio do Morumbi. A última derrota da equipe paulista aconteceu no dia 10 de março, quando os donos da casa foram derrotados pelo Palmeiras, por 1 a 0, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Paulista.
TABELAConfira a tabela do Campeonato Brasileiro 2022
Desde então, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu dois jogos pelo Brasileirão, contra Athletico e Santos, um pela Copa Sul-Americana, contra o Everton-CHI, um pela Copa do Brasil, contra o Manaus, e quatro pelo Paulistão, contra Botafogo, São Bernardo, Corinthians e Palmeiras.
Nestas oito últimas vitórias, foram 21 gols marcados em casa e cinco sofridos. Os bons números em casa vêm ajudando o Tricolor a chegar cada vez mais longe nas competições em que disputa, como na final do Estadual, por exemplo, quando o time ficou com o vice-campeonato, sendo derrotado pelo Palmeiras.
No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a quinta posição na tabela, com sete pontos. Na Sul-Americana, é o líder do Grupo D, com nove pontos em três jogos. Na Copa do Brasil, está na terceira fase.Confira as últimas oito vitórias do Tricolor no Morumbi
São Paulo 2 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro (2/5)São Paulo 2 x 0 Everton-CHI - Copa Sul-Americana (14/4)São Paulo 4 x 0 Athletico - Campeonato Brasileiro (10/4)São Paulo 3 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista (30/3)São Paulo 2 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista (27/3)São Paulo 4 x 1 São Bernardo - Campeonato Paulista (22/3)São Paulo 2 x 1 Botafogo - Campeonato Paulista (19/3)São Paulo 2 x 0 Manaus - Copa do Brasil (16/3)
