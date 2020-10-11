Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo em dose dupla: time feminino e Sub-17 entram em campo

Time masculino venceu compromisso no Choque-Rei na noite de sábado, agora cabe às mulheres e jovens continuarem a “festa” neste domingo; confira horários das partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 15:35

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 15:35

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
Após a vitória do time principal em cima do Palmeiras na noite de sábado, o São Paulo entra em campo neste domingo em dose dupla: com as jogadoras na categoria feminina e com os jovens do Sub-17.
O time feminino do Tricolor entra em campo neste domingo, às 19h, diante da Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. As duas equipes estão empatadas com 26 pontos, sendo que as são-paulinas estão à frente, na quarta colocação, pelo saldo de gols. Já o time Sub-17 retorna após mais de sete meses paralisado um pouco mais tarde, às 20h30. O Tricolor enfrenta o Vitória, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, competição que começou em março, mas foi parada por conta da pandemia. A partida terá transmissão da CBFtv (via MyCujoo).
Em 12 de março, na primeira e única rodada disputada, a equipe juvenil estreou no torneio com vitória por 4 a 3 diante do Fluminense. Após esse confronto, os garotos foram liberados para voltarem pra casa, em medida de segurança contra a Covid-19. O grupo Sub-17 só voltou a trabalhar no início de setembro, com a liberação do governo do estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados