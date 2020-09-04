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São Paulo elege dez novos vitalícios: entenda o impacto na eleição

Oito dos dez conselheiros vitalícios eleitos na noite de quinta-feira apoiam a chapa de Julio Casares na disputa pela presidência. Os outros dois apoiam Roberto Natel...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 14:34
Crédito: Divulgação/SPFC
O Conselho Deliberativo do São Paulo elegeu dez novos conselheiros vitalícios na noite de quinta-feira, em votação virtual.
O resultado do pleito foi considerado uma vitória pela chapa Juntos pelo São Paulo, que tem Julio Casares como candidato à presidência do clube e Olten Ayres como como postulante à presidência do Conselho. Eles contam com os votos de oito dos dez eleitos para a eleição de dezembro.
Adilson Alves Martins, Carlos Belmonte, Kazuhiro Yano, Sergio Luiz Bonilha, Luiz Cholfe, Sandro Giovani de Fazio, Tercio Bispo Molica e Leonidas Figueiredo são os novos vitalícios que devem votar em Casares.
Os outros dois eleitos foram Roberto Marcio Florin e Sergio Luiz Galindo, que devem apoiar a chapa Resgate Tricolor, que tem Roberto Natel como candidato à presidência e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa como candidato à presidência do Conselho.
O São Paulo tem, neste momento, 153 conselheiros vitalícios - são 160 vagas no total, mas as eleições para substituição são feitas a cada vez que dez cadeiras ficam vagas por morte ou renúncia.
Outros 100 conselheiros estarão aptos a votar nas eleições de dezembro. Eles serão eleitos pelos sócios em novembro.

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