São Paulo elege dez novos vitalícios: entenda o impacto na eleição

Crédito: Divulgação/SPFC

O Conselho Deliberativo do São Paulo elegeu dez novos conselheiros vitalícios na noite de quinta-feira, em votação virtual.

O resultado do pleito foi considerado uma vitória pela chapa Juntos pelo São Paulo, que tem Julio Casares como candidato à presidência do clube e Olten Ayres como como postulante à presidência do Conselho. Eles contam com os votos de oito dos dez eleitos para a eleição de dezembro.

Adilson Alves Martins, Carlos Belmonte, Kazuhiro Yano, Sergio Luiz Bonilha, Luiz Cholfe, Sandro Giovani de Fazio, Tercio Bispo Molica e Leonidas Figueiredo são os novos vitalícios que devem votar em Casares.

Os outros dois eleitos foram Roberto Marcio Florin e Sergio Luiz Galindo, que devem apoiar a chapa Resgate Tricolor, que tem Roberto Natel como candidato à presidência e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa como candidato à presidência do Conselho.

O São Paulo tem, neste momento, 153 conselheiros vitalícios - são 160 vagas no total, mas as eleições para substituição são feitas a cada vez que dez cadeiras ficam vagas por morte ou renúncia.