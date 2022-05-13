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São Paulo e Volpi devem aceitar proposta, e goleiro será vendido ao Toluca, do México

Tricolor e jogador gostaram da proposta do clube mexicano e negócio deve ser concretizado na próxima segunda-feira (16)...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:23
O São Paulo recebeu uma proposta do Toluca, do México, pelo goleiro Tiago Volpi. O Tricolor ainda não tem o valor exato da possível transferência, mas o negócio deve girar em torno de US$ 1,5 milhão, o equivalente a R$ 7,5 milhões na cotação atual, segundo apurou a reportagem.
A negociação deve ser concretizada até a próxima segunda-feira (16), segundo informação do 'GE' e confirmada pelo LANCE!. As conversas estão muito adiantas e tanto o jogador quanto o clube já teriam aceitado a proposta do clube mexicano, de acordo com fonte ouvida pela reportagem.
GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro O valor da negociação é bem abaixo do valor que o São Paulo pagou em 2019 para contratar o arqueiro: US$ 5 milhões (R$ 21 milhões na cotação da época).
Tiago Volpi iniciou sua trajetória no clube muito bem, mas desde o ano passado começou a oscilar bastante e começou a receber duras críticas por parte da torcida. Nesta temporada, o São Paulo foi ao mercado e contratou o goleiro Jandrei, que tem conquistado cada vez mais seu lugar na equipe comandada por Rogério Ceni.
Tiago Volpi desfalcou o clube nos últimos jogos em razão de dores no ombro direito. Ainda restam cerca de 15 dias para a recuperação total do atleta, mas com a negociação adiantada é possível que o goleiro nem volte a defender o Tricolor.
O camisa 1 tricolor tem 195 jogos pelo São Paulo. Ele foi campeão paulista em 2021, quando o time bateu o Palmeiras na final.
Crédito: OgoleirodoSãoPaulo,TiagoVolpi(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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