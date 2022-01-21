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futebol

São Paulo e Vitor Bueno chegam a acordo para rescisão de contrato

Jogador não está nos planos da comissão técnica para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 14:24

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:24

São Paulo e Vitor Bueno chegaram a um acordo pela rescisão de contrato e o atleta ficará livre no mercado. O vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2023, mas o meio-campista já vinha treinado separado do elenco.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Ainda faltam alguns detalhes para o documento ser assinado pelo jogador, mas as partes entraram em acordo sobre os pagamentos atrasados. Vitor Bueno já estava ciente de que não seria utilizado pelo técnico Rogério Ceni.
O atleta chegou ao clube do Morumbi em 2019, emprestado pelo Santos, e sua primeira temporada pelo São Paulo foi positiva: com seis gols, acabou o ano como artilheiro da equipe. Depois, Vitor Bueno foi envolvido em uma troca com Raniel, tendo 50% de seus direitos econômicos atrelados ao Tricolor.
Com a camisa do São Paulo, Vitor Bueno disputou 120 partidas e marcou 16 gols, além de seis assistências.
Crédito: SãoPauloeVitorBuenochegaramaumacordopelarescisãodecontrato(Foto:StaffImages/Conmebol

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