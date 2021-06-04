São Paulo é processado por agente devido a atrasos em pagamentos no empréstimo de Raniel; veja valores

Crédito: Guilherme Rodrigues/MyPhoto Press

O São Paulo está sendo processado pelo empresário André Cury, devido a uma dívida com o agente pelo empréstimo do atacante Raniel, ainda na temporada de 2019. Na época, Cury emprestou R$ 13,7 milhões ao clube paulista para a conclusão da negociação. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.

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No entanto, com o período da dívida, os valores saltaram para R$ 19 milhões. Cury cobra as parcelas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 e pede para que os pagamentos sejam feitas de forma integral em 15 dias. O São Paulo pode recorrer da decisão. A dívida foi colocada para esse ano, devido a troca do atacante por Vitor Bueno, que na época estava no Santos. Com isso, a diretoria, na época comandada por Leco, colocou os valores para serem pagos em 2021 e não em 2020, como combinado anteriormente. No entanto, o Tricolor ainda não pagou nenhuma parcela da negociação.