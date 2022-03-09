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São Paulo e Palmeiras contará com capacidade de 100% no Estádio do Morumbi

Julio Casares, presidente do Tricolor, confirmou a informação sobre a liberação da capacidade total do Morumbi no clássico em suas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 16:09

Publicado em 09 de Março de 2022 às 16:09

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou em suas redes sociais que o clássico contra o Palmeiras no Estádio do Morumbi contará com 100% da capacidade de público.O governo de São Paulo autorizou nesta quarta-feira (09) a liberação da capacidade total dos estádios de futebol, mediante a apresentação do comprovante de vacinação. Antes, era permitido o uso de 70% de ocupação.Julio Casares confirmou em suas redes sociais que a medida já estará valendo no Choque-Rei desta semana.+ Veja a situação do São Paulo e do Palmeiras na tabela do Paulistão 2022- O governador João Doria acabou de liberar a capacidade de 100% do público para eventos e jogos de futebol. Portanto, o Morumbi amanhã terá 100% de carga disponível ao torcedor. E eu aqui convoco você, torcedor. O Morumbi lotado tem outra energia. Vamos lotar o Morumbi. São Paulo e Palmeiras é um jogo muito importante para nós e o torcedor tem uma química toda especial junto com o nosso time. Traga a sua família, o seu filho, tem o setor popular, tem os outros setores, e vamos, realmente, abraçar como o torcedor vem abraçando e sempre abraçou o São Paulo - disse.Até o momento, o Tricolor divulgou que foram vendidos mais de 26 mil ingressos para a partida. O São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (09), no Estádio do Morumbi, às 21h.
Crédito: JulioCasaresconfirmoualiberaçãode100%dacapacidadedeocupaçãonoMorumbi(Reprodução/Instagram

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