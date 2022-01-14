São Paulo e Pablo buscam acordo para rescisão de contrato

A permanência do atacante Pablo no São Paulo está cada vez mais longe. Após ver negociações com Ceará, Santos e Athletico-PR não darem certo, o jogador conversa com a diretoria são-paulina para uma rescisão do contrato, que vai até 2023. Conforme publicado pelo 'GE' e confirmado no LANCE!, o atacante aceita sair antes do fim do contrato, mas quer receber valores atrasados de 2020 e 2021, quando os salários foram cortados devido a pandemia de Covid-19. O L! apurou que o valor gira em torno de R$ 2,5 milhões.

Três clubes já conversaram com o Tricolor pelo camisa nove, mas as conversas não evoluíram: Ceará, Santos e Athletico-PR. O primeiro interessado foi o Ceará, que chegou a receber o 'OK' do São Paulo pelo empréstimo, mas o pai do jogador vetou a negociação, como revelou o presidente do clube cearense, Robinson de Castro. Depois, o Santos também se interessou, chegou a encaminhar o negócio com o São Paulo, mas sem uma resposta do jogador, o negócio esfriou. O desejo dele de retornar ao Athletico-PR, onde teve boa passagem em 2018, pesou para as conversas esfriarem.

Por último, o Furacão também tentou o camisa nove são-paulino. No entanto, desta vez quem 'engrossou' foi o São Paulo. Segundo apurou o LANCE!, a divisão dos salários e uma compensação financeira desejada pelo São Paulo afastaram o Athletico-PR do negócio.

Com Covid-19, Pablo deve se reapresentar ao São Paulo nos próximos dias e cumprir o seu contrato enquanto não define o futuro. Desde 2018 no Tricolor, Pablo foi o artilheiro do clube na última temporada, com 13 gols marcados, mas é muito criticado pela torcida.