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futebol

São Paulo e Pablo buscam acordo para rescisão de contrato

Diretoria são-paulina conversa com atacante para quebra do vínculo. No entanto, jogador não quer abrir mão de valores que tem a receber até o final do vínculo, em 2023...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 06:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 06:00

A permanência do atacante Pablo no São Paulo está cada vez mais longe. Após ver negociações com Ceará, Santos e Athletico-PR não darem certo, o jogador conversa com a diretoria são-paulina para uma rescisão do contrato, que vai até 2023.  Conforme publicado pelo 'GE' e confirmado no LANCE!, o atacante aceita sair antes do fim do contrato, mas quer receber valores atrasados de 2020 e 2021, quando os salários foram cortados devido a pandemia de Covid-19. O L! apurou que o valor gira em torno de R$ 2,5 milhões.
Três clubes já conversaram com o Tricolor pelo camisa nove, mas as conversas não evoluíram: Ceará, Santos e Athletico-PR. O primeiro interessado foi o Ceará, que chegou a receber o 'OK' do São Paulo pelo empréstimo, mas o pai do jogador vetou a negociação, como revelou o presidente do clube cearense, Robinson de Castro. Depois, o Santos também se interessou, chegou a encaminhar o negócio com o São Paulo, mas sem uma resposta do jogador, o negócio esfriou. O desejo dele de retornar ao Athletico-PR, onde teve boa passagem em 2018, pesou para as conversas esfriarem.
Por último, o Furacão também tentou o camisa nove são-paulino. No entanto, desta vez quem 'engrossou' foi o São Paulo. Segundo apurou o LANCE!, a divisão dos salários e uma compensação financeira desejada pelo São Paulo afastaram o Athletico-PR do negócio.
Com Covid-19, Pablo deve se reapresentar ao São Paulo nos próximos dias e cumprir o seu contrato enquanto não define o futuro. Desde 2018 no Tricolor, Pablo foi o artilheiro do clube na última temporada, com 13 gols marcados, mas é muito criticado pela torcida.
Crédito: PablonegociarescisãodecontratocomoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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