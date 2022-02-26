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São Paulo é o único grande paulista sem técnico estrangeiro; clube teve vários neste século

Dentre os quatro maiores times do estado de São Paulo, Rogério Ceni é o único treinador brasileiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 08:00
Com o anúncio do novo técnico do Santos, o argentino Fábian Bustos, o São Paulo é o único time entre os quatro grandes paulistas a contar com um treinador brasileiro, no caso, Rogério Ceni. Além do Peixe, o Palmeiras e o Corinthians também contam com estrangeiros no comando da equipe, no caso, dois portugueses: Abel Ferreira e Vitor Pereira.Neste século, o São Paulo contou com cinco estrangeiros como treinadores, sendo o mais recente Hernán Crespo, que trouxe o último título do Tricolor no Campeonato Paulista 2021.Além de Crespo, o clube teve os nomes de Roberto Rojas, Juan Carlos Osório, Edgardo Bauza e Diego Aguirre. Porém, mesmo com este histórico de técnicos estrangeiros, é o único dos quatro grandes nomes paulistas sob o comando de um brasileiro.Desta lista, Crespo foi o estrangeiro deste século com mais jogos, somando 53 disputas e com um aproveitamento de 57%, com 24 vitórias na conta.Esta é a segunda passagem de Ceni na equipe. O treinador, que foi um dos grandes ídolos do Tricolor na época de goleiro, assumiu o comando em 2017 e em outubro de 2021, somando ao todo 58 jogos pela equipe.
Crédito: SãoPauloéoúnicotimeentreosquatromaioresdeSãoPaulocomumtécnicobrasileiro(Foto:PauloPinto/Saopaulofc.net

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