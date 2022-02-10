São Paulo é o time que mais realizou cruzamentos no Campeonato Paulista

De acordo com levantamentos feitos pelo Footstats, o Tricolor Paulista soma ao todo 146 cruzamentos em quatro partidas. Mesmo com um jogo a menos, é o que mais alçou bolas na área no Paulistão.Na partida desta quarta-feira (09), onde a equipe foi campeã com um placar de 1 a 0 em cima do Santo André, sendo Marquinhos o autor do gol, o São Paulo cruzou 46 vezes na área do adversário.Atrás do São Paulo, o Água Santa soma 125 cruzamentos e o Novorizontino 123. Ambos os times com cinco jogos, um a mais que o Tricolor.O número tão alto de cruzamentos na partida contra o Santo André se torna preocupante, uma vez que o São Paulo sofreu bastante para finalizar e conseguiu um gol somente aos 45 minutos do segundo tempo. Durante a coletiva de imprensa de Rogério Ceni, após a vitória sobre o Santo André, o técnico tricolor ressaltou o fato da equipe conseguir alçar muitas bolas na área do adversário.- Primeiro que nós alçamos muitas bolas na área hoje. Tivemos vantagem em muitas delas. Final do primeiro tempo tivemos três cabeceios passando perto da trave. Hoje menos, mas nos outros jogos temos conseguido preencher a área. Quando uma equipe vem jogar em linha baixa e não consegue entrar no meio, temos as maiores virtudes, fizemos esse balanço, chegando pelo lado dos campos - declarou Ceni.Os jogos no Morumbi foram os que mais tiveram cruzamentos. O treinador destacou esse ponto durante a coletiva também, acrescentando ao fato do São Paulo conseguir achar mais espaço para criação nas laterais, que de acordo com ele, é onde os jogadores mais conseguiram aproveitar as chances de cabeceio.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos– A gente tentou chegar como possível, logicamente pelos lados as alternativas são maiores que por dentro. No dia que conseguir mais quem sabe a gente possa ter um equilíbrio. Hoje, a gente conseguiu aproveitar bastante, levamos vantagem em bastante cabeceios pelas laterais. É o espaço que temos encontrado aqui no Morumbi, que foram os jogos que mais tivemos cruzamentos - disse.O São Paulo busca crescer na tabela do Paulistão e sair da zona de perigo do campeonato. Durante o resto dessa semana, será iniciada a preparação para o jogo de domingo, contra a Ponte Preta, que será às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.