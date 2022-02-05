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futebol

São Paulo é o time com menos desarmes certos no Paulistão

De acordo com o 'Footstats', Tricolor tem apenas 25 desarmes certos em três rodadas do Campeonato Paulista. Em quantidade, clube só perde para a Ferroviária...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 17:00
A falta de combatividade do São Paulo vem sendo um dos pontos fracos da equipe, pelo menos neste começo do Campeonato Paulista. O número de desarmes escancara esse fator no estadual. De acordo com o 'Footstats', site especializado em estatísticas', o Tricolor é o time com menos desarmes certos entre os 16 que disputam o Paulistão. Em três partidas, foram apenas 25 roubadas de bola. Completam o 'pódio', Inter dr Limeira, com 28 e Ferroviária, que tem 29 desarmes.
Além do número baixo de desarmes certos, chama atenção também o baixo número total de tentativas. Até aqui, o São Paulo tentou 32 desarmes, sendo o segundo time que menos realizou o fundamento, atrás apenas da Ferroviária, que tem 31. O técnico Rogério Ceni tenta corrigir o problema testando os volantes do elenco. Sem poder contar com Luan, que está machucado, Ceni já escalou Rodrigo Nestor e Gabriel. Inclusive, a diretoria são-paulina busca um volante mais marcador no mercado da bola.
Crédito: SãoPaulotemnúmerosbaixosdedesarmenoCampeonatoPaulista(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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