São Paulo é o time com menos desarmes certos no Paulistão

A falta de combatividade do São Paulo vem sendo um dos pontos fracos da equipe, pelo menos neste começo do Campeonato Paulista. O número de desarmes escancara esse fator no estadual. De acordo com o 'Footstats', site especializado em estatísticas', o Tricolor é o time com menos desarmes certos entre os 16 que disputam o Paulistão. Em três partidas, foram apenas 25 roubadas de bola. Completam o 'pódio', Inter dr Limeira, com 28 e Ferroviária, que tem 29 desarmes.