São Paulo é o time com menos desarmes certos no Paulistão

A falta de combatividade do São Paulo vem sendo um dos pontos fracos da equipe, pelo menos neste começo do Campeonato Paulista. O número de desarmes escancara esse fator no estadual. De acordo com o 'Footstats', site especializado em estatísticas', o Tricolor é o time com menos desarmes certos entre os 16 que disputam o Paulistão. Em três partidas, foram apenas 25 roubadas de bola. Completam o 'pódio', Inter dr Limeira, com 28 e Ferroviária, que tem 29 desarmes.
Além do número baixo de desarmes certos, chama atenção também o baixo número total de tentativas. Até aqui, o São Paulo tentou 32 desarmes, sendo o segundo time que menos realizou o fundamento, atrás apenas da Ferroviária, que tem 31. O técnico Rogério Ceni tenta corrigir o problema testando os volantes do elenco. Sem poder contar com Luan, que está machucado, Ceni já escalou Rodrigo Nestor e Gabriel. Inclusive, a diretoria são-paulina busca um volante mais marcador no mercado da bola.