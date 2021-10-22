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São Paulo é o time com mais faltas e cartões amarelos no Brasileirão

De acordo com o Footstats, Tricolor já cometeu 466 faltas, uma média de 17 infrações por partida. Além disso, clube já recebeu 72 cartões amarelos em 27 jogos do Brasileiro...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação / São Paulo
O São Paulo é o time com mais faltas cometidas e cartões amarelos do Campeonato Brasileiro, segundo o site de estatísticas 'Footstats'.  Em 27 jogos disputados até aqui na competição, o Tricolor já cometeu 466 faltas, uma média de 17 infrações por partida. O jogador que mais fez infrações é o zagueiro Léo, que cometeu 41 faltas, uma média de 1,78 infrações por jogo realizado. Em seguida, vem o volante Liziero (35), o atacante Rigoni (30) e o lateral-esquerdo Reinaldo (30).
Do outro lado da moeda, o São Paulo é o quarto time que mais sofre faltas no Brasileirão. com 407 em 27 partidas, o que resulta em uma média de 15 infrações por jogo. Os jogadores que mais sofrem faltas no São Paulo são o meia Benítez e o atacante Luciano, com 30.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já em cartões amarelos, o São Paulo também lidera as estatísticas no Brasileirão. Em 27 jogos, foram 72 cartões amarelos recebidos por jogadores do Tricolor, o que dá uma média de 2,6 por jogo. Por isso, em muitos jogos o clube do Morumbi sofreu com pendurados.
Na última partida, sete jogadores estavam pendurados: Marquinhos, Wellington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Reinaldo é o jogador com mais advertências, com sete em 20 jogos. Léo, Miranda e Igor Vinícius completam a lista, com seis.
FALTAS E CARTÕES DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO 1º em faltas cometidas: 466 em 27 jogos, média de 17 infrações por partida1º em cartões amarelos: 72 cartões em 27 partidas, média de 2,6 por partida

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