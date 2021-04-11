São Paulo é o terceiro clube pelo qual Daniel Alves mais jogou e fez gols

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

No último sábado (10), Daniel Alves marcou o quarto gol do São Paulo na vitória por 5 a 1 contra o São Caetano, no Morumbi, partida válida pelo Paulistão. Com isso, o camisa 10 chegou à marca de 10 gols pelo Tricolor em 77 jogos, fazendo com que o São Paulo seja o terceiro clube pelo qual Daniel Alves mais fez jogos e gols na carreira. Os únicos times nos quais o meia jogou mais vezes e fez mais gols foram os espanhóis Sevilla e Barcelona.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Pelo Sevilla, primeiro time que defendeu na Europa, Daniel fez 278 partidas, nas quais marcou 20 gols. Por lá, jogou durante cinco temporadas e meia.

Já pelo Barcelona, clube onde mais jogou e onde teve a sua passagem mais marcante da carreira, Daniel Alves entrou em campo em 412 jogos, balançando as redes 23 vezes. O jogador defendeu o clube catalão por oito anos.