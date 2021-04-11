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São Paulo é o terceiro clube pelo qual Daniel Alves mais jogou e fez gols

Após a partida e o gol contra o São Caetano, o camisa 10 chegou a marca de 77 jogos pelo Tricolor, ultrapassando os 76 jogos que fez pelo Paris Saint-Germain, da França...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 16:20
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
No último sábado (10), Daniel Alves marcou o quarto gol do São Paulo na vitória por 5 a 1 contra o São Caetano, no Morumbi, partida válida pelo Paulistão. Com isso, o camisa 10 chegou à marca de 10 gols pelo Tricolor em 77 jogos, fazendo com que o São Paulo seja o terceiro clube pelo qual Daniel Alves mais fez jogos e gols na carreira. Os únicos times nos quais o meia jogou mais vezes e fez mais gols foram os espanhóis Sevilla e Barcelona.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Pelo Sevilla, primeiro time que defendeu na Europa, Daniel fez 278 partidas, nas quais marcou 20 gols. Por lá, jogou durante cinco temporadas e meia.
Já pelo Barcelona, clube onde mais jogou e onde teve a sua passagem mais marcante da carreira, Daniel Alves entrou em campo em 412 jogos, balançando as redes 23 vezes. O jogador defendeu o clube catalão por oito anos.
Com a partida contra o São Caetano, o São Paulo ultrapassou o Paris Saint-Germain, da França, na lista de clube onde Daniel Alves mais atuou. Pelo time parisiense, o craque brasileiro jogou 76 vezes. Depois do PSG, os times que Daniel também defendeu são: o Bahia, onde esteve em campo em 56 duelos, e a equipe italiana Juventus, onde disputou 35 partidas.Ao todo, em sua carreira, contando jogos amistosos e as partidas em que defendeu a seleção brasileira, Daniel Alves tem 1053 jogos, nos quais marcou 80 gols e distribuiu 205 assistências. Com 10 pontos, o São Paulo é o líder do Grupo B do Paulistão. O time volta a campo nesta segunda-feira, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Morumbi, às 20h.

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