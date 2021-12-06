São Paulo e Juventude se enfrentarão pela 11ª vez no Morumbi; time gaúcho só bateu o rival em 2 jogos no estádio

São Paulo e Juventude farão nesta segunda-feira, às 19h, no Morumbi, um dos jogos mais decisivos do histórico do confronto entre os dois clubes, já que os dois times ainda lutam para livrar o risco de rebaixamento à Série B e o duelo será pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E essa será a 11ª vez que as equipes medirão forças no estádio do Tricolor, onde os donos da casa levam boa vantagem até aqui, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

Porém, na última ocasião em que se encontraram no Cícero Pompeu de Toledo, o time de Caxias do Sul venceu por 2 a 1, em agosto de 2016, no embate de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E em seguida, mesmo com um triunfo por 1 a 0 no Sul, os são-paulinos acabaram sendo eliminados da competição pelo maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate.

No primeiro encontro daquele mata-mata da competição nacional, o atacante argentino Andrés Chávez marcou o gol dos são-paulinos e Roberson fez duas vezes pelos visitantes para encaminhar a classificação às quartas de final. Antes disso, a outra única vez que o Juventude derrotou o Tricolor no Morumbi foi em agosto de 2002, quando ganhou por 1 a 0 pelo Brasileirão, então na última edição da competição que teve fases eliminatórias antes da adoção do sistema atual de pontos corridos, que foi introduzido a partir do ano seguinte.

Depois daquela derrota, porém, o São Paulo emplacou cinco boas vitórias nos cinco confrontos seguintes entre os clubes no Morumbi. Em todos, os anfitriões marcaram pelo menos três gols, sendo que em uma destas partidas atropelou o adversário por 5 a 0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2006, ano em que o time são-paulino conquistou o seu quarto título do torneio.

No histórico de dez duelos entre as equipes no estádio tricolor, os donos da casa balançaram as redes do adversário por 23 vezes e os visitantes vazaram a meta são-paulina por oito. E a primeira ocasião em que mediram forças no local foi em outubro de 1995, quando empataram por 2 a 2 pelo Brasileirão.

E vale lembrar que os dois clubes ficaram sem se enfrentar por 13 anos seguidos na principal competição do País, pois o Juventude foi rebaixado em 2007 e só retornou à elite para a disputa desta edição de 2021 do torneio.

VANTAGEM PEQUENA NO RETROSPECTO GERAL

Já no retrospecto geral do confronto entre São Paulo e Juventude, que conta com um total de 21 jogos, o clube paulista tem uma pequena vantagem, com oito vitórias, sete empates e seis derrotas, sendo que fez 38 gols e sofreu 27.

Destas 21 partidas, 19 foram válidas pelo Campeonato Brasileiro, no qual o time de Caxias do Sul acumula quatro triunfos, cinco igualdades e um revés em dez duelos atuando como mandante diante do Tricolor, que agora vai colocar à prova a sua força em casa diante do rival com o objetivo de assegurar a sua permanência na elite e para poder sonhar até com uma vaga na Libertadores.

Confira os resultados dos dez duelos que os dois times fizeram no Morumbi:

22/10/1995 - São Paulo 2 x 2 Juventude - Brasileirão27/9/1997 - São Paulo 0 x 0 Juventude - Brasileirão19/8/1999 - São Paulo 2 x 0 Juventude - Brasileirão21/8/2002 - São Paulo 0 x 1 Juventude - Brasileirão9/8/2003 - São Paulo 3 x 1 Juventude - Brasileirão21/11/2004 - São Paulo 4 x 0 Juventude - Brasileirão 5/11/2005 - São Paulo 3 x 1 Juventude - Brasileirão14/10/2006 - São Paulo 5 x 0 Juventude - Brasileirão2/8/2007 - São Paulo 3 x 1 Juventude - Brasileirão24/8/2016 - São Paulo 1 x 2 Juventude - Copa do Brasil