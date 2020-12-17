São Paulo e Juanfran conversam por renovação até fevereiro de 2021

Crédito: Juanfran pode renovar com o São Paulo até o final desta temporada (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo vem trabalhando para acertar algumas renovações dos contratos que se encerram em dezembro deste ano. Um desses casos é o do lateral-direito espanhol Juanfran, que tem o seu vínculo com o Tricolor acabando no fim deste mês.

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Segundo publicado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE!, o clube já procurou os representantes do jogador para uma renovação até fevereiro, quando termina a temporada. Juanfran, de 35 anos, já defendeu o Tricolor em 46 jogos e vem sendo peça fundamental, principalmente no setor defensivo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- É um jogador de nível internacional, de Copa do Mundo, e não de qualquer seleção. É uma figura muito importante, nos bons e maus momentos. É um homem que tem nos ensinado muito - disse o técnico Fernando Diniz após a vitória diante do Atlético-MG, por 3 a 0.